Publicado 28/09/2021 17:54

Nesta terça-feira (28), a expulsão de Nego do Borel em 'A Fazenda 13', que aconteceu no sábado (25), voltou a ser discutida no programa 'A Tarde É Sua'. Um dia depois de detonar o funkeiro que fez um discurso levantando a possibilidade de 'tirar a vida', Sônia Abrão pegou mais leve e pediu cautela. A apresentadora comentou que não existia ainda nenhuma prova que pudesse condenar ou inocentar o cantor, já que o episódio de um estupro de vulnerável contra Dayane Mello ainda estaria sendo investigado pela polícia.

“Vamos botar as coisas nos seus lugares. Acho que estamos todos com o denominador comum em relação que é precipitado e não dá pra julgar a história do Nego do Borel. Não dá pra dizer nem sim e nem não. Houve uma tentativa mesmo de estupro ou próprio estupro? Ou não aconteceu? Não tem provas ainda, não tem material para alimentar esse tipo de discussão. As próprias autoridades ainda estão levantando tudo isso. Então por enquanto o Nego do Borel continua como suspeito. Ele não é culpado e não é inocente. A coisa está suspensa em um período de investigação. Ninguém acusa e ninguém defende, porque ninguém tem dados pra isso”, disse.

Sônia pediu paciência do público antes de fazer qualquer julgamento sobre o cas. "Todo mundo está querendo justiça. Se você tomar uma decisão agora e achar que é assim e pronto, nós estaremos sendo injustos tanto para o sim tanto para o não. Vamos por etapas, porque é assim que se faz uma investigação”, concluiu.