Yanka Barreiros detona Marcos Araújoreprodução Instagram

Publicado 28/09/2021 13:46

Yanka Barreiros, irmã da influenciadora Pétala Barreiros, está mesmo obstinada a defender a influenciadora. Na noite desta segunda-feira (28), Yanka negou que Pétala supostamente receba R$ 50 mil de pensão do ex, o empresário Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix e atual namorado da apresentadora Lívia Andrade, a inimiga número 1 de Pétala.

"Cinquenta mil é muito pouco, porque um vinho que você toma, pelo amor de Deus. O vinho que você toma aqui e mija ali. O avião que você anda, o carrão que você anda... Meu filho, seus filhos deveriam ter vida de rei pelo tanto de dinheiro que você tem. Tem um relógio Rolex de ouro e diamante e tá achando ruim. É menos, tá? (o valor da pensão de Pétala)", diz Yanka, que em seguida compartilhou prints de depósitos da pensão no valor de R$ 17 mil. Os prints foram divulgados pelo próprio Marcos Araújo, no passado.



Ela ainda mostrou imagens de uma verdadeira coleção de vinhos do empresário. Um deles, inclusive, custa quase R$ 40 mil. "Só o vinho que ele toma já paga pensão dos dois filhos por um ano.