Marília Mendonça e Murilo HuffReprodução de internet

Publicado 28/09/2021 11:24

Ao que tudo indica, o namoro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff subiu no telhado. Depois de muita gente notar que os dois estavam interagindo pouco nas redes sociais, um áudio de Maraisa no grupo das 'Patroas', no WhatsApp, entrega que a cantora está solteira de novo. "Não desejo mal a ninguém, tá? Mas tô muito feliz que a gente está na mesma vibe agora. Todo mundo no mesmo modo, todo mundo do mesmo jeito, livre, leve e solta... Que continue assim", disse Maraisa.

Nesta terça-feira (28), Marília tirou do ar as fotos que tinha com Murilo em seu Instagram. Apesar disso, os dois ainda se seguem na plataforma. A coluna procurou a assessoria de Marília Mendonça para confirmar o término, mas não teve resposta até o fechamento desta nota. Marília e Murilo são pais de Léo, de 1 ano.