Globo anuncia participação de Rafa Kalimann em série Reprodução Instagram

Publicado 28/09/2021 05:00

De olho no 'jeitinho brasileiro' que a TV Globo vem dando para colocar pessoas sem registro profissional para atuar em seus produtos, o Sindicato dos Artistas realizará em breve uma reunião para falar sobre Rafa Kalimann no elenco de 'Resnsga Hits!', nova série da GloboPlay. A plataforma de streaming do grupo Globo anunciou recentemente a presença dela na série publicamente, através das redes sociais. Ela dará vida a uma influenciadora que ama sertanejo.



Segundo Hugo Gross, presidente do sindicato, a ex-BBB não possui DRT e até o momento não houve nenhuma solicitação de autorização especial para que ela possa atuar na produção. "Até o momento a Rafa Kalimann não solicitou nenhum pedido de registro e tampouco pedido de autorização especial para que ela possa participar de algum produto de qualquer emissora de televisão. Em conjunto com o SATED São Paulo, nós do SATED Rio vamos fazer uma reunião com os sindicatos de todo o Brasil para que isso não aconteça e que a lei seja cumprida. Para que não seja tomado o espaço de um ator que está na luta, que está precisando trabalhar, principalmente nessa pandemia", diz Gross.



E ele continua: "Não é porque a pessoa tem um rostinho bonito e não tem um registro que ela vai exercer a função. Não é porque a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais que ela já é atriz ou ator. Para a carreira, você tem que estudar e se dedicar nas fases necessárias. Aí sim você estará apto a tirar o seu registro. Ou então se você tiver feito uma faculdade de Artes Cênicas ou tiver feito trabalhos até então. Existe a autorização especial para quem não tem ainda experiência, mas a empresa quer contratar. Mas isso é algo específico", conclui.



Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria de Rafa Kalimann não se manifestou até o fechamento desta matéria.