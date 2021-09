Vinícius Marinho, Helga Nerwtik e Isabelle Aragão - Divulgação

Publicado 28/09/2021 02:00

Vinícius Marinho e Isabelle Aragão, protagonistas da série 'Bugados', do canal Gloob, foram prestigiar a atriz Helga Nemwtik, que está em cartaz com o musical 'Cinderella, no Teatro da Liberdade, em São Paulo. “Vocês não sabem a felicidade de poder assistir a um espetáculo teatral depois de tanto tempo! Claro, que tudo de acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19, mas fui transportado para um mundo mágico que só o teatro consegue proporcionar. 'Cinderella' é um musical maravilhoso. O elenco, a direção e a produção estão de parabéns. Só tenho que agradecer e aplaudir", comenta Vinicius.