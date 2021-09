Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução

Murilo Huff e Marília MendonçaReprodução

Publicado 29/09/2021 06:08

Na última terça-feira (28), Marília Mendonça usou suas redes sociais para falar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff adiantado por esta humilde coluna de seis leitores. Os dois ficaram juntos - entre algumas idas e vindas - por cerca de dois anos e são pais do pequeno Léo.



Em seu Twitter, Marília começou brincando sobre o assunto, imitando fãs falando de suas futuras composições sobre o término: "Nossa, quero nem imaginar as músicas da Marilia Mendonça que vão vir aí…", escreveu.

Em outro post, continuou: "Agora, falando sério. Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui. Comigo mesma falando. Então de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, não estraguem a vida das pessoas… por favor, respeito."