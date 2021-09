Solange Couto como Dona Jura - Divulgação

Solange Couto como Dona JuraDivulgação

Publicado 29/09/2021 05:00

Quem assistiu 'O Clone', que está de volta no 'Vale a Pena Ver de Novo', a partir de 4 de outubro, jamais irá esquecer o bordão de Dona Jura: 'Né brinquedo, não'. Solange Couto relembra que a personagem marcou para sempre sua carreira e com ela conquistou uma popularidade que jamais imaginou. Por isso guarda com carinho como lembrança um dos vestidos de Dona Jura e usa a peça até hoje. Inclusive, a atriz ajudou na concepção do figurino da personagem. "O vestido era cópia de um vestido meu, pedi a figurinista Marília Carneiro para fazer e ela me atendeu. A faixa do cabelo eu também sugeri e as sandálias comprei sozinha e apresentei para aprovação", relembra Solange.