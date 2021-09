Gaby Lucianno - Lucas Bátega

Gaby LuciannoLucas Bátega

Publicado 29/09/2021 02:00

Gaby Lucianno é Influencer, modelo e mentora sobre autoestima. Com apenas 29 anos e natural de Porto Alegre (RS), Gaby tem uma história de superação com muitos altos e baixo. Atualmente, ela ajuda mulheres a resgatarem sua autoestima e, muitas vezes, sair de uma depressão.

A influenciadora usa o Instagram como ferramenta para melhorar vidas. Um de seus grandes sonhos é escrever livro contado sua história para ajudar mais mulheres. Hoje, Gaby mora em Dubai e também compartilha seu Life Style e dia a dia no Instagram.



Recentemente, Gaby posou para um ensaio super empondeirado e cheio de autoestima, para as lentes do fotógrafo Lucas Botega.