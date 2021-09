Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução

Após anunciar que voltou com seu nome de guerra da época da prostituição e que voltaria a frequentar casa de saliência, Andressa Urach resolveu expor conversas com o ex-marido, Thiago Lopes. Ela revelou, através de prints do WhatsApp, que um dos motivos do fim do relacionamento foi traição da parte de Thiago.

"Quem separou foi você. Me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar", escreveu ela, que recebeu em seguida uma ameaça do ex. "Não vou te perdoar por isso. Tu nunca me conheceu em fúria. Não volta pra casa", disse Thiago Lopes.

Andressa então revelou que já havia voltado a fazer programas antes mesmo de começar a se relacionar com o ex-marido. "Quando você casou comigo, você foi meu cliente. Você sabia do meu trabalho. Aceitou e achou que eu iria fazer o que já me deixou? Sim, eu vou voltar (pra casa), porque tenho que fazer comida para o Arthur (filho mais velho) e almoçar também", disse Urach.

Thiago então a acusou de ter abandonado o filho. "Abandonou o Arthur. Não tem nada desde ontem. Tá passando fome lá". Andressa avisa que deixou comida para o adolescente. Em outro print, Andressa revela que Thiago cancelou seu plano de saúde mesmo ela estando grávida. "Só estou expondo porque estou sendo ameaçada", contou.