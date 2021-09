Marina Ruy Barbosa posta primeira foto do namorado político - reprodução Instagram

Marina Ruy Barbosa posta primeira foto do namorado político reprodução Instagram

Publicado 29/09/2021 10:27

Apesar de estar levando de forma bem discreta seu relacionamento com o deputado federal Guilherme Mussi, Marina Ruy Barbosa abriu uma excessão da 'não exposição' do namoro e resolveu compartilhar uma foto do político em seu perfil no Instagram. Na ferramenta stories, a ruiva mostrou o amado em uma foto em que ele aparece de costas, vestindo um roupão branco com o nome dela bordado. Na legenda, se limitou a usar apenas a figurinha de um coração.

Em janeiro deste ano, momentos após Marina anunciar o fim de seu casamento com o empresário Alexandre Negrão, esta coluna de apenas seis leitores noticiou, com exclusividade, sobre o novo romance da ruiva com o deputado. A atriz só assumiu publicamente o relacionamento com o político em julho deste ano, ao levá-lo no Festival de Cinema de Cannes, na França.