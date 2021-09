Duda Reis - Divulgação

Publicado 29/09/2021 05:57 | Atualizado 29/09/2021 06:09

Na última terça-feira (28), Duda Reis, de 20 anos, publicou um texto em seu Instagram manifestando apoio a Pétala Barreiros. A postagem foi feita logo após o novo pronunciamento de Lívia Andrade sobre a polêmica com a ex de seu namorado, Marcos Araújo, em que ela afirma que "estragou um plano de vida". As desavenças (que começaram no final do ano passado) voltaram à tona recentemente, quando Lívia foi acompanhar o empresário no teste de DNA do segundo filho de Pétala.

"Minha princesa, nem sempre entendemos os motivos pelos quais passamos por certas coisas, porém eu e você cremos que existe um propósito maior nisso tudo. Em algumas situações, não é de imediato que conseguimos ver o significado de certas turbulências, mas estou aqui para te dizer que você me inspira e inspirou muitas mulheres a saírem de relações abusivas e que você será muito feliz ainda! Você não merece nem 1/10 do que está passando, e eu me solidarizo com você, sempre", escreveu Duda, que registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel acusando o cantor de violência doméstica.