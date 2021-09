Julio Rocha e Karoline Kleine - Divulgação

Julio Rocha e Karoline KleineDivulgação

Publicado 29/09/2021 05:00

O ex-TV Fama, Julio Rocha, voltou a debater sobre o papel da mulher em uma relação amorosa e no casamento. Em fotos ao lado de sua mulher, Karoline Kleine, o ator e apresentador aparece no colo dela, mostrando que ela tem 'pegada'. "Qual papel da mulher e do homem? Como ator já fiz diferentes papéis. E como a vida imita a arte (ou vice-versa) os papéis que eu e Karol executamos variam e não tem nada definido. Assim como arrumar a casa e cuidar das crianças não é papel exclusivo da mulher, a atitude e a pegada não é papel exclusivo do homem", diz Julio Rocha.



"A Karol é a versão princesa da Disney século 21, aquela que não espera o Príncipe Encantado chegar e corre atrás do que quer, tanto em termos amorosos quanto profissionais. E se o príncipe for um chato, ela vai pra Indaiatuba morar com o sapo", garante o ator.