Publicado 29/09/2021 02:00

Natália Toscano é a mais nova madrinha da campanha de solidariedade de uma rede de lanchonetes. A mulher do sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano ficou honrada com o convite. “Fiquei extremamente feliz em ser convidada pra ser madrinha de uma ação tão linda! Todo o valor das compras no dia 23 de outubro serão revertidas ao Hospital da Criança de São José do Rio Preto. Além de comprar um lanche delicioso para os filhos ou pais, você sai com o coração cheio de compaixão por estar ajudando as crianças da pediatria oncológica do Hospital Da Criança e Maternidade. Conheci esse projeto e acabei me envolvendo", revelou emocionada