Publicado 28/09/2021 19:25 | Atualizado 28/09/2021 19:32

Fátima Bernardes vai se ausentar da apresentação do seu 'Encontro' durante o mês de outubro. A coluna descobriu o motivo do afastamento: a apresentadora irá fazer uma operação no ombro. A Comunicação da Globo enviou uma nota confirmando a informação. "Fátima Bernardes fará uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta", diz a nota.