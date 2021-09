Lary Bottino - @criacaodophi2

Lary Bottino@criacaodophi2

Publicado 29/09/2021 15:45

Lary Bottino é mesmo quem vai entrar em 'A Fazenda 13' no lugar de Medrad. A influenciadora tem até data marcada para chegar à sede: na sexta-feira (1). De acordo com o 'Balanço Geral', a também modelo está confinada já há alguns dias, antes até dos acontecimentos do final de semana que culminaram na saída de Nego do Borel. Lary tem passagem por duas edições do reality de pegação “De Férias com o EX”, da MTV, bateu de frente com Anitta e com a ex-BBB Ariadna, e é a melhor amiga de Gui Araújo, que já está no programa.