Sarah Andrade diz que já ficou com sete famosos após o 'BBB 21' - Reprodução Internet

Sarah Andrade diz que já ficou com sete famosos após o 'BBB 21'Reprodução Internet

Publicado 29/09/2021 15:36 | Atualizado 29/09/2021 15:38

Sarah Andrade ainda não se conforma com as críticas, que continua recebendo, desde os comentários feitos dentro do 'BBB 21' sobre seu posicionamento político. A influenciadora e formada em Marketing Digital, ela garante que foi mal interpretada.

"Quero deixar claro que não apoio o atual presidente do Brasil, suas atitudes não condizem com meus valores, ele não teve o meu voto e não terá na próxima eleição. Esse é um assunto que me acompanha desde o programa. Eu fui mal interpretada em uma situação no BBB e isso repercute muito aqui fora. É difícil defender um posicionamento, quando as pessoas criam um para você, é como se suas ideias perdessem a força. Em um país totalmente polarizado, qualquer opinião vira polêmica e as pessoas querem decidir o seu lado. E eu de fato não dou apoio a nenhum dos lados, que hoje, se apresentam nessa disputa, eu espero que realmente tenhamos novas lideranças para confirmarmos. O Brasil merece uma terceira opção e não me acho menos preocupada ou isenta por isso. Estou plenamente consciente com a situação do nosso país, quero mudança, quero fora Bolsonaro urgente e não sou petista", disse.

Em entrevista a revista Marie Claire, Sarah contou também que é a favor da vacina, já está imunizada e que acabou de gravar um clipe de Israel e Rodolffo. "Eusempre tive vontade em participar de uma megaprodução e realizei mais um sonho na minha carreira. A música “Melhor que Muita Gente” já tem milhões de acessos desde o seu lançamento. No clipe, eu faço o papel de uma mulher investigada por roubar corações apaixonados. Enquanto passo pelo detector de mentiras sou assistida por Israel & Rodolffo em um estúdio com vista para uma sala de investigação. Foram 10 horas de gravação e acabei sendo elogiada não só pela dupla, mas por toda a produção e pela mídia. Sucesso total. Estou muito feliz. Sobre meus projetos, vem muita novidade por aí: estamos preparando o lançamento da minha própria marca; o meu canal no Youtube; uma collab exclusiva e até encontros regionais com meus fãs pelos quatro cantos do Brasil.