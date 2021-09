Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Andressa UrachReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 13:15 | Atualizado 29/09/2021 13:17

Depois que esta coluna tornou público o motivo do fim do casamento de Andressa Urach com Thiago Lopes, a modelo, que não aguentou continuar em um relacionamento abusivo, anunciou no Instagram, nesta quarta-feira (29), que a antiga Andressa voltou. Ela revelou que adotou novamente seu nome de guerra da época em que fazia programa, e ainda convidou o público a encontrá-la em uma casa de saliência.

"Aviso: a Ímola voltou. Vejo vocês no Gruta Azul", escreveu ela, ao se referir a casa noturna de saliência. Ímola é o nome de guerra que Andressa Urach usava quando fazia programas nas noites. Ela adotou esse nome em homenagem à curva "de matar' onde Ayrton Senna sofreu o acidente que tirou sua vida.