Rico resolveu atiçar ainda mais os nervos dos peõesReprodução / PlayPlus

Publicado 29/09/2021 05:45 | Atualizado 29/09/2021 05:53

Os sete votos que Rico Melquíades levou para ir para a roça em 'A Fazenda' deixaram o influencer revoltado. Embora tenha escapado por conta do poder da chama amarela (em que era possível transferir os votos de qualquer peão - incluindo o do dono do poder - para outro participante), colocando Bill em seu lugar na roça, Rico chegou causando na sede. Ele retirou o microfone de propósito para que o grupo levasse punição. "Produção, tô sem microfone. E aí?", questionou. Todos os peões ficarão 24h sem água encanada e sem gás.

Rico diz que, daqui pra frente, vai ser uma punição por dia: "E amanhã todo mundo pegando água do poço, viu? Levantando cedo, pegando água". Ciente de que será o mais votado na próxima roça, ele avisa: "Vocês vão ter que me aturar mais oito dias".

Tudo premeditado. Tanto que em seu perfil no Instagram, os administradores postaram um vídeo que Rico deixou gravado, dizendo que ia botar fogo no feno. Assista!