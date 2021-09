Mumuzinho - Divulgação

Publicado 29/09/2021 04:19

Os tradicionais camarotes da Sapucaí já estão fervendo e o Rio Praia correu atrás para já fechar as suas atrações no Carnaval 2022. No seu quarto ano no Sambódromo, o espaço decidiu organizar um evento para agradar os gostos musicais de seus foliões nas cinco noites da folia. Israel e Rodolffo, Belo, Matheus Fernandes, Diogo Nogueira e Mumuzinho vão fazer os shows do palco principal do camarote, que ainda vai ter a animação do DJ Dieguez na pista.

"Estamos no quarto ano do Camarote Rio Praia na Sapucaí, e se tudo permitir, será um Carnaval único e inesquecível. Toda a equipe está trabalhando muito para isso, escolhemos atrações do momento e que são a cara do Rio Praia", explicou o promoter Alan Victor.



O camarote Rio Praia vai estar localizado entre os setores 8 e 10, no segundo recuo da bateria, com a capacidade de receber 1.200 pessoas por noite.