Suzy Cortez - Ivan Remonte

Suzy Cortez Ivan Remonte

Publicado 29/09/2021 05:00

Suzy Cortez fez uma tatuagem gigante nas costas para homenagear o melhor momento na carreira de Lionel Messi: seu primeiro título com a seleção da Argentina. Agora, a morena também quis homenagear a nova fase do astro argentino jogando pelo Paris Saint-Germain. E depois de fazer uma tatuagem íntima em comemoração ao título da Argentina, Suzy acaba de entrar no Guiness Book como a fã com maior número de tatuagens de Messi no corpo. Ao total, são seis.



"Ele merece muito essa homenagem. Promessa é dívida. Agora pretendo ir para Europa no final do ano para mostrar a tatuagem pessoalmente. Quero aproveitar para visitar meus times de coração, Barcelona, Manchester City e o PSG", disse a beldade.