Publicado 29/09/2021 05:00

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu um pouco sobre os bastidores da separação de Andressa Urach e Thiago Lopes. Grávida do primeiro filho com o empresário, a modelo anunciou publicamente o fim do casamento que durou menos de um ano, mas sem dar muitos detalhes. Segundo amigos próximos ao agora ex-casal, Andressa vinha travando uma batalha para achar um meio termo e conseguir manter seu relacionamento de pé. Após sua relação tóxica com a Igreja Universal, que resultou em um processo que tramita na Justiça atualmente, ela começou a se envolver com Thiago, que é muito religioso. Mal sabia ela que estava saindo de uma relação conturbada com a igreja para começar outra dentro de sua própria casa.



No início, como todo relacionamento, era tudo flores. Mas conforme o passar do tempo, Thiago começou a não enxergar com bons olhos o fato de Andressa voltar a trabalhar como modelo, afinal, sem o dinheiro que doou para a igreja, ela precisava pagar as contas de alguma forma. Foi então que pequenos detalhes como fazer as unhas e a forma de se vestir começaram a incomodar o rapaz. Quem conhece o ex-casal de perto garante que o desejo de Thiago era que Andressa tivesse um padrão de vida no estilo 'recatada e do lar', embora quando iniciou o namoro ele já soubesse que ela tinha saído da igreja e estava retomando sua carreira como modelo.



Apesar de sempre se mostrar muito obediente aos desejos e vontades do marido, chegando a compartilhar nas redes sociais que era 'submissa' ao companheiro, Andressa começou a ficar descontente com as exigências de Thiago e, com a gravidez, tolerar as posturas abusivas do então marido ficou ainda mais difícil. Foi então que ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento e Thiago saiu de casa. Pessoas próximas não acreditam que os dois possam reatar, uma vez que Andressa, que está à espera do pequeno Leon, se mostrou bem esgotada da situação que vinha enfrentando dentro de casa. A relação com Thiago era como se ela nunca tivesse se livrado da relação abusiva que disse ter tido com a igreja.