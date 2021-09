Cauã Reymond e Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 29/09/2021 17:24 | Atualizado 29/09/2021 17:35

Jojo Todynho está impossível em Paris. Depois de assistir ao jogo do clube francês de Neymar, com direito a encontro com o brasileiro e outros craques do Paris Saint-Germain, a cantora teve um outro compromisso . Ela esbarrou com o galã Cauã Reymond em um jantar promovido pela grife Jean Paul Gaultier durante a Semana de Moda de Paris na noite quarta-feira (29). E foi o ator da Globo que compartilhou uma foto com a funkeira.



"Eu e ela", escreveu Cauã na legenda do clique, em que eles aparecem até com looks combinando em couro. Nos stories, ele ainda postou um vídeo com Jojo, que zoou o ator: "Ai gente, zerei a vida, olhem quem é meu par para o jantar". Em outro vídeo, Cauã aparece ajoelhado no chão ajudando a cantora a colocar sua sandália de salto. "Meu príncipe".