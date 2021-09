DJ Ivis e Pamella Holanda - Reprodução/Montagem

Publicado 28/09/2021 20:38 | Atualizado 28/09/2021 20:44

Um dia depois do desabafo de Pamella Holanda que ainda não recebeu a pensão alimentícia e que tem passado necessidades, DJ Ivis soltou um comunicado, onde alega que tem depositado mensalmente a quantia estipulada pela Justiça do Ceará. A influenciadora reclamou da demora dos processos referentes a pensão alimentícia e medida protetiva. A equipe do artistas informou que os valores acordados estão sendo depositados mensalmente.



"Desde julho são realizados depósitos judiciais na conta vinculada ao juízo do Eusébio. Tem-se, até a presente data, a quantia total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e, na próxima quinta-feira, totalizará a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pagos. Além disso, no dia 28/07/2021 foi oferecido, em juízo, um apartamento para moradia de sua filha e da ex-companheira e mantidos os pagamentos do plano de saúde de ambas. Desde o início, Iverson teve preocupação com a manutenção de sua filha e, mesmo preso, segue cumprindo todas as determinações do Judiciário”, diz a nota.

"Quando eu me separei, eu não fiquei com casa, carro, nada, não. Saí com uma mão na frente e outra atrás com as minhas coisas e as da minha filha colocadas em saco de lixo. Aluguei e mobiliei este apartamento com o dinheiro do meu trabalho. Eu não estou pedindo nada. É obrigação dele [DJ Ivis]. E Mesmo ele estando na situação em que ele está uma música dele estourou. Amanhã vou trabalhar, porque tem contas a serem pagas", disse Pamela nas redes sociais.





DJ Ivis, de 29 anos, foi preso no dia 14 de julho, em Fortaleza, após a repercussão dos vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, nos meses anteriores.