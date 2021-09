Lipe Ribeiro - Daniel Falcão/Divulgação

Publicado 28/09/2021 15:23 | Atualizado 28/09/2021 15:26

Lipe Ribeiro é do tipo de homem que não esconde o jogo sobre nenhum assunto. Em uma entrevista recente, ele fez revelações picantes sobre a sua vida. Ele, que participou de 'A Fazenda 12', assumiu ter aprontado muito, falou dos desejos sexuais e o affair com Anitta.



"Qual desejo sexual você queria realizar?", perguntou a apresentadora Fabíola Gadelha. "Graças a Deus já realizei todos. Já fiz tudo mesmo". A dona do programa ainda questionou qual seria o mais louco. "Qual o mais louco?". "Cara, já fiz sexo a sete. É louco né?", assumiu o influenciador.

O também ex-participante 'De Férias com EX', da MTV, apontou Anitta como uma das mulheres marcantes em sua vida. "Já teve alguma mulher que você pensou: 'caramba essa mulher é um trator', que te surpreendeu?". Sucinto, ele respondeu: "Já". Curiosa, ela questionou se foi a Anitta, e ele mandou na lata: "Também".





A jornalista ainda quis saber se a Poderosa era realmente 'caliente' no contato íntimo e Lipe concordou e rasgou elogios. "É uma pessoa incrível. Tenho o contato até hoje, é uma pessoa maravilhosa. Eu já falei pra ela, ela foi a virada de chave na minha vida. Não em nada de trabalho, de pessoa mesmo”, contou.

Sobre o affair, Lipe deu detalhes. "Continuou um bom tempo, que ela ficou no Rio, depois a gente viajou junto, a gente foi pra fora junto também, só que ela foi morar em Miami e tá lá até hoje. Aí, nunca mais. A gente se fala às vezes, tem um carinho muito grande. Ela é um amor de pessoa, ela falando de trabalho é uma pessoa que te inspira. Ela acrescentou muito na minha vida. Ela é muito maravilhosa", contou.