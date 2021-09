Lorena Improta e Léo Santana - Divulgação/AgNews

Publicado 28/09/2021 15:07 | Atualizado 28/09/2021 15:08

Dois dias depois do nascimento da pequena Liz, a dançarina Lore Improta deixou a maternidade no início da tarde desta terça-feira (28), em Salvador. O bebê estava enrolada uma cobertinha e saiu nos braços mãe. O papai Leo Santana estava ao lado da dupla

No dia anterior, Lorena compartilhou vários cliques inéditos do parto. "Força, perseverança, fé. Eu consegui! Me sinto uma guerreira! Trouxe a minha filha ao mundo da maneira que sempre sonhei. Que parto lindo, humanizado, emocionante e inesquecível! Com certeza eu não teria conseguido sem o meu marido ao meu lado, minha família, e os melhores profissionais que eu poderia escolher", escreveu na legenda.