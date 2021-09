Luciane Hoepers - Divulgação

Luciane Hoepers Divulgação

Publicado 28/09/2021 14:07

Modelo desde os seus 17 anos de idade, Luciane Hoepers será uma das juradas do Miss Bela Brasil, concurso que já está com as inscrições abertas. Ela conta quais critérios usará para avaliar as candidatas. "Não julgarei só pela beleza. Farei perguntas sobre a realidade atual, sobre a postura de mulher das candidatas, seus objetivos e conquistas", revela.

Luciane também é uma profissional reconhecida por conquistas na área de Administração e Economia. Aos 40 anos, a modelo já ganhou muitos títulos, desde Musa da Lava Jato a Miss Plásticas e Gestora de Negócios. Hoje, caminha por estes dois mundos, vencendo preconceitos e sempre alcançando seu reconhecimento, não só pela beleza, mas pela persistência de mostrar o valor da mulher.

No Miss Bela Brasil, cada estado, além do Distrito Federal, será representado por uma menina, totalizando 27 candidatas. Na final, haverá um grande desfile em que as participantes desfilam com traje social e biquíni.