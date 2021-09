Ana Carolina - Divulgação

Ana CarolinaDivulgação

Publicado 28/09/2021 09:48

A modelo Ana Carolina, que já desfilou em 2019 para a Unidos Santa Cruz, revelou que faria uma grande reestreia no carnaval de 2022, mas foi descartada do posto de rainha de bateria da Unidos do Sossego por não estar vacinada ainda. “Eu não me vacinaria apenas para o Carnaval. Eles quiseram adiantar muito a minha carteirinha de vacinação”, disse a beldade.

Morando na Europa, a modelo afirmou que não conseguiu tomar a vacina porque sua agenda não bateu com o calendário de vacinação para sua idade. “Eu acho que eles deveriam esperar mais um pouco, eu não merecia perder o cargo por esse motivo, afinal, o Carnaval é só ano que vem”.

Apesar de perder o cargo de rainha de bateria, a modelo disse que não vai desistir do próximo Carnaval e já negocia com uma nova escola de samba para desfilar no Rio de Janeiro, a Unidos da Ponte. “As portas não vão fechar para mim logo agora. Ainda temos tempo de resolver tudo”, garante.