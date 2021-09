Ludmilla - Reprodução

Publicado 28/09/2021 17:16 | Atualizado 28/09/2021 17:32

Depois de ter tentado ajudar o funeral de Samuel Vicente, jovem morto durante uma ação da polícia em Anchieta, Zona Norte do Rio de Janeiro, no final de semana, Ludmilla decidiu construir uma casa para a família do rapaz.

“Me senti muito tocada em relação a essa situação. A coisa mais triste da vida de uma mãe é enterrar um filho e essa mãe não tinha nem condições financeiras para fazer isso. É de cortar o coração. Como uma ONG acabou custeando o enterro, entrei em contato com a família e vou construir uma casa para eles porque hoje a casa deles é de madeira”, disse ela ao portal Em Off.



Ludmilla fez um desabafo no Twitter sobre a morte de Samuel. “Hoje cheguei em casa na hora do jantar, a televisão estava ligada no jornal e começou a passar a história do Samuel Vicente. Eu perdi a fome e chorei com a covardia e sofrimento que a mãe desse menino está passando”, escreveu ela, que tentou entrar em contato com a família de Samuel para oferecer uma ajuda financeira. "O enterro dele já foi adiado por falta de verba e eu quero muito ajudar a mãe desse menino a dar um enterro digno pra ele, alguém pode me ajudar a achar a família de Samuel?", completou na rede social.



Sônia Bonfim Vicente, mãe de Samuel, além de ter perdido o filho, perdeu o marido Willian Vasconcellos. Os dois estavam em uma moto a caminho de uma UPA e levavam a namorada de Samuel para ser atendida na unidade de saúde. "O sonho dele era ser militar e usar farda. Queria tanto usar farda que a farda acabou matando eles”, disse Sônia.



A Polícia Militar divulgou um comunicado informando o afastamento dos policiais Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana Filho, envolvidos na morte de Samuel Vicente, de 17 anos, e seu padrasto, Willian Vasconcellos, de 38 anos, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, no último sábado (25).