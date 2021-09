Nego do Borel e Tiago Piquilo - Reprodução

Publicado 28/09/2021 19:47

Mesmo já fora de 'A Fazenda 13', Nego do Borel está de olho nos acontecimentos do reality rural da Record. Nesta terça-feira (28), o funkeiro fez uma homenagem para o sertanejo Tiago Piquilo, peão que ele se aproximou muito nos últimos dias dentro do confinamento. Dias antes de ser acusado de estupro e expulso da atração, ele falou iria proteger e pedir para que seus seguidores apoiassem o cantor, da dupla com Hugo. Os dois tiveram várias conversas importantes no programa. "Te amo tanto, meu irmão ! A saudade está doendo, mas eu só quero te ver daqui a três meses. Os meus fãs são seus, irmão", escreveu Nego.