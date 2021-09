Flávio Bauraqui - Reprodução

Flávio Bauraqui Reprodução

Publicado 28/09/2021 05:00

O ator Flávio Bauraqui resolveu fazer um show como cantor. Sim, minha gente! O intérprete do personagem Sandro, integrante de um grupo em situação de rua que decide retomar os estudos, na nova temporada da série 'Segunda Chamada', escolheu um repertório diferenciado para uma apresentação na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no próximo dia 9.



Flávio vai cantar músicas de grandes nomes da música popular brasileira, como Gonzaguinha, Luiz Melodia, Emílio Santiago entre outros. É o pontapé inicial para o lançamento do seu primeiro EP com músicas autorais.