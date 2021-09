Coluna da Fabia Oliveira - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 28/09/2021 05:00

Um famoso ator anda insatisfeito no casamento. Ele tem confidenciado que a mulher se tornou grossa e autoritária com o passar dos anos. É que ele, que estava na crista de onda, hoje é pouco procurado pelo mercado publicitário. Com ela, aconteceu o contrário. Em baixa na época do casamento, agora a moça tá por cima da carne seca. E, pelo visto, o maridão não está segurando a onda… Xiiii…