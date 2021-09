Marina Elali - Reprodução

Publicado 27/09/2021 21:03

Morando em Miami, nos Estados Unidos, há dois anos, Marina Elali retorna ao Brasil para uma apresentação especial ao ao lado do maestro Eduardo Lages. A cantora vai cantar músicas do repertório de Roberto Carlos no show, 'Os sucessos do Rei'. "Não via a hora de poder me apresentar com segurança e eu fiquei muito honrada com o convite de Eduardo Lages. Tudo é muito mágico pra mim".



Nos últimos anos, Marina esteve dedicada ao universo da maternidade após dar à luz à Luna. Ela também preparou CD de cinco músicas para ninar com as participações especiais de Claudia Leitte e o Padre Fábio de Melo. O show vai acontecer na próxima quarta-feira (6) no Teatro Riachuelo, no Centro.