Sarah Andrade e Lucas Viana - Reprodução/Montagem

Sarah Andrade e Lucas VianaReprodução/Montagem

Publicado 27/09/2021 19:42

Mais juntos que nunca, Sarah Andrade e Lucas Viana estiveram nesta segunda-feira (27), em uma badalada clínica de estética, em São Paulo. Após reatarem o namoro, os dois estão focados em cuidar do corpo e fizeram vários tratamentos estéticos como depilação a laser e o CM Slim, que atua promovendo a estimulação elétrica muscular. Os dois, que ainda não assumiram publicamente a reconciliação, mas confirmaram a volta para os fãs no Close Friends do Instagram, não fizeram fotos juntos no espaço. Os cliques foram separados, mas o casal marcou o arroba da clínica nas redes sociais.