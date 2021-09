Felipe Rodrigues, noivo de Simony - Reprodução

Publicado 27/09/2021 19:26 | Atualizado 27/09/2021 19:28

Simony brinca com o noivo Reprodução

O cantor Felipe Rodrigues, noivo de Simony, foi castigado após perder a aliança. A cantora o amarrou em uma das pilastras de sua sala e fez questão de postar um vídeo zoando a situação. "O seu marido fala que perdeu a aliança dele de vez em quando? Porque o meu pediu agora ajuda para eu achar a aliança dele. A minha não sai do meu dedo nunca na vida. Explique-se! Aliança sai do dedo sozinha?", perguntou Simony, que se divertiu ao mostrar Felipe com os braços e pernas amarrados e a boca tapada. Felipe também levou na esportiva a situação do casal