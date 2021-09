Letícia Spiller - Reprodução

Publicado 27/09/2021 17:28 | Atualizado 27/09/2021 17:51

Esta humilde colunista ama cachoeiras assim como Leticia Spiller, que volta e meia publica fotos tomando banhos em locais paradisíacos. Mas, o que a atriz tem de sobra é coragem para fotografar completamente nua por mais isolado que for o local. Nesta segunda-feira (27), Letícia publicou vários cliques feitos por seu marido, o músico Pablo Vares.

Ao postar as imagens, ela escreveu várias legendas: "Muitas legendas para esta sequência de fotos: 1- Liberdade é…(complete a frase); 2- o bom de mergulhar nua é não ficar com o biquíni molhado (risos); 3- I’m so grateful for this moment; 4- sim, temos nudes; 5- Um começo de semana desses bicho; 6- invente a sua. Fotitas pelo olhar dele, Pablo Vares, mi amor".







