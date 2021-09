Ewerton Martin e sua namorada verdadeira - Reprodução de internet

Ewerton Martin e sua namorada verdadeiraReprodução de internet

Publicado 27/09/2021 08:40 | Atualizado 27/09/2021 08:46

É, minha gente... O namorado tem namorada. Na semana passada, quando começaram a pipocar os boatos de que Joelma tinha um novo amor, esta colunista ficou bem quietinha. É que a coluna apurou que tudo não passava de uma jogada de marketing da cantora pra lançar seu novo clipe, intitulado 'Sim'. Agora, com tudo às claras, a gente mostra a verdadeira namorada de Ewerton Martin. O agricultor e modelo postou uma foto com sua eleita em seu Instagram com a seguinte legenda: “Só pra constar nos registros por aí, que o meu amor é seu!" #amormeu".