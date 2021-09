Bruna e Rodriguinho estão juntos - Reprodução Instagram

Bruna e Rodriguinho estão juntos Reprodução Instagram

Publicado 27/09/2021 05:00 | Atualizado 27/09/2021 08:50

A fila anda para o cantor Rodriguinho. Divorciado de Nanah Damasceno - ex-participante do 'Ilha Record' - desde 2019, após quase dez anos casados, o pagodeiro já circula de mãos dadas com uma modelo chamada Bruna. E a relação parece estar séria. A moça o acompanha nos bastidores dos shows, assistindo as apresentacões sempre de cima do palco, e ele a acompanha em compromissos pessoais dela, como ir à uma clínica de estética. Além disso, os dois costuam também estar juntos em confraternizações com amigos.



Vale lembrar que recentemente Rodriguinho estava chorando pitangas por conta da ex nas redes sociais, onde jogou várias indiretas que mais pareciam diretas. Amigos do cantor contaram à esta coluna que ele tentou reatar com Nanah há pouco tempo, mas ela não quis. E falando na Nanah, quem a conhece garante que a fila dela também já começou a andar...