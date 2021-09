Vizinhos ficam indignados com festa na casa de Ludmilla - Divulgação

Vizinhos ficam indignados com festa na casa de Ludmilla Divulgação

Publicado 27/09/2021 05:00

A vizinhança de um luxuoso condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, anda indignada com uma festa de Ludmilla, que foi realizada em um dos imóveis do local. O evento terminou em treta com um dos vizinhos. Em um áudio, ao qual a coluna teve acesso, um dos condôminos reclama que os convidados de Ludmilla usaram e estragaram a bicicleta de sua mulher. Ele se queixa ainda do som alto fora do horário permitido. A indignação do morador em questão foi tanta que ele até prometeu abrir um boletim de ocorrência contra a artista e os responsáveis pela casa.