Mileide Mihaile - Divulgação

Mileide MihaileDivulgação

Publicado 27/09/2021 05:00

Processada pela ex-babá de seu filho, Yhudy Lima, fruto do relacionamento com Wesley Safadão, Mileide Mihaile conquistou uma vitória em segunda instância, na ação movida por Clarisse Ferreira contra ela. A ex-funcionária acionou a peoa desta edição de 'A Fazenda judicialmente para cobrar direitos trabalhistas e uma indenização por danos morais, ao alegar que teria sido humilhada por Mileide. Apesar de ter conquistado parte do que foi solicitado referente à sua rescisão contratual, a babá saiu perdendo em seu pedido de danos morais, pois o juiz concluiu que houve litigância de má fé da parte dela (quando uma das partes falta com a verdade).



fotogaleria

Em sua decisão, o magistrado afirma que Clarisse "não juntou documento que comprovasse o pedido de indenização por danos morais, sob acusação de ser destratada com palavras grosseiras, via WhatsApp". Disse ainda que "depois da audiência de 30/05/2019, Clarisse juntou aos autos relatos, dizendo ser cópia de mídia de WhatsApp, com registros de palavras de baixo calão, grosseiras ou rudes, que teriam sido de autoria de Mileide e direcionadas contra ela".



Porém foi constatado, através de provas apresentadas pelo advogado de Mileide, que tratava-se de montagens. "Ocorre que a parte contrária constatou que se tratava de montagens, com textos cortados, onde aparecia apenas as palavras atribuídas à Mileide", disse o juiz sobre Clarisse não ter apresentado as conversas na íntegra. Além disso, a babá não apresentou testemunhas e três testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o tratamento de Mileide com sua então funcionária era de amizade: "dispensando-se até a subordinação entre empregado e empregador", diz o documento.



Por conta da litigância de má fé, Clarisse foi condenada a indenizar Mileide em 9% sobre o valor da causa. O valor da indenização a ser recebido por Mileide é de aproximadamente R$ 11 mil.