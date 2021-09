Diogo Nogueira - Agnews

Publicado 27/09/2021 05:00

Diogo Nogueira está com uma vibe pra lá de romântica desde que assumiu o namoro com a atriz Paolla Oliveira. Em show no espaço Tom Brasil, em São Paulo, neste fim de semana, o sambista, de cima do palco, distribuiu rosas ao público presente, no maior estilo Rei Roberto Carlos do mundo do samba.