AGN_2229279 - Rio de Janeiro, BRASIL - *EXCLUSIVO* - Ok..Pictured: Nego do borel..AgNews 26 SETEMBRO 2021

Publicado 27/09/2021 05:55 | Atualizado 27/09/2021 06:06

Depois de gravar um vídeo em seu Instagram afirmando estar triste e que ia acabar tirando a própria vida por conta dos ataques que vem sofrendo na internet, Nego do Borel resolveu dar uma volta pelo Rio para espairecer. Acompanhado de alguns amigos, ele esteve em um badalado shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e até acenou para o paparazzo quando viu que estava sendo fotografado. De lá, seguiu para o Leblon, na zona sul carioca, onde sentou e conversou com amigos.

Veja o vídeo: