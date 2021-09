Elieser Ambrosio e Kamilla Salgado batizam o filho, Bento - Divulgação

Elieser Ambrosio e Kamilla Salgado batizam o filho, BentoDivulgação

Publicado 27/09/2021 09:08

No último domingo (26), Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio batizaram e aproveitaram para comemorar o aniversário de 1 ano do filho Bento Salgado Ambrósio, numa cerimônia realizada na Capela da PUC, em São Paulo - a mesma onde aconteceu o casamento do casal, em 2016. Kamilla e Elieser se conheceram na 13ª edição do 'Big Brother Brasil'. A cerimônia do batismo foi celebrada pelo padre Valeriano, que também celebrou o casamento do casal.



A cerimônia foi pequena, respeitando as medidas de distanciamento motivada pela pandemia do coronavírus. Karollina di Paula Salgado Henriques e João Victor Teixeira Henriques - irmã e cunhado de Kamilla - foram escolhidos para serem os padrinhos.

O cerimonialista Junior Donatto cuidou também da cerimônia e organizou a festa, que contou com um tema angelical assinada por Caio Marconzi. Foi servido um almoço pelo Buffet Piemonte. O cardápio contou com crumby de camarão chevré, Aspargos grelhados envolto à Jamon, cilindro recheado de grana padano e gergelim negro, dadinho de tapioca com geleia de pimenta, melão orange com parma ao toque de azeite balsâmico, brie folhado ao toque de favo de mel, burratas e tomates em rama assados ao toque de pesto, mignon ao gratin, ragu de shimeji com crispis de couve e salmao ao molho lanciene. Muito chique!