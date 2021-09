Giovanne Salles - Reprodução de internet

Publicado 27/09/2021 09:24

Na madrugada desta segunda-feira (27), o cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto, no bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. De acordo com a polícia, os militares foram acionados por testemunhas. Pessoas que passavam pelo local perceberam que Giovanne, aparentemente, não respirava. Ele tinha sangramentos no nariz e na boca.

O carro que ele dirigia estava parado no meio da via, entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital, e a Rua Maria Magdalena Camargos.



Segundo os militares que atenderam a ocorrência, os instrumentos utilizados nas apresentações de Geovanne estavam dentro do veículo. O material foi devolvido ao irmão do cantor.



Já o carro, ainda segundo a PM, era alugado e pertencia a um dos parentes. O veículo, sem irregularidades, foi entregue ao proprietário.



Os policiais não encontraram sinais de violência. Socorristas do Samu constataram a morte do músico.



Os militares disseram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Três pinos de cocaína estavam dentro de um dos sapatos da vítima.

As informações são do site G1.