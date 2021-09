Pétala Barreiros e Livia Andrade - Reprodução

Pétala Barreiros e Livia AndradeReprodução

Publicado 27/09/2021 16:09 | Atualizado 27/09/2021 16:15

O imbróglio envolvendo a ex-mulher do empresário de Gusttavo Lima e Alok, Marcos Araújo, Pétala Barreiros, e sua atual namorada, Lívia Andrade não termina. Nesta segunda-feira (27), a influenciadora criticou a ex-apresentadora do SBT, que compartilhou alguns vídeos relembrando um crime supostamente cometido pelo pai e tio de Petála. Em 2011, Altemir Barreiros e seu irmão, Altair, foram presos em flagrante por suspeita de tentarem roubar joias no interior de São Paulo.

Pétala e Lívia trocam farpas desde o dia do exame de DNA de Marcos para o filho mais novo com Pétala. A irmã da influenciadora, Yanka, gravou um vídeo em que a ex-apresentadora aparece no local com um segurança do namorado. Lívia foi bastante criticada nas redes sociais.

"Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele para me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai. Estou muito nervosa, porque eu não aguento mais as acusações contra meu pai. Tudo que ela está postando, não é segredo pra ninguém. Aconteceu em 2011, passou no 'Fantástico' e no 'Jornal Nacional' com o Willian Bonner falando sobre o caso. Não é uma história escondida não, todo mundo está cansado de saber dessa história. Meu pai responde na Justiça e eu estou aqui para defender ele e vou estar até o final, porque eu tenho caráter e honra e vou defender meus pais até o último dia da minha vida", começou no desabafo.



Muito nervosa, Pétala acusou presidente e CEO da Audiomix de usar Livia para atingir a família e o chamou de covarde na legenda do vídeo nos stories do Instagram. "Para de se esconder atrás da sua namorada. Você está usando ela para falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada para falar de mim. Estáá tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você me fez. Para de defender ele. Você tá usando minha família de novo pra me atingir, fala de mim", reclamou.

Pétala ainda manda um recado para a apresentadora. "Lívia, você não tem nada a ver com essa história, você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos ! me deixa em paz, pelo amor de tudo que tem de mais sagrado. Tudo que eu for falar eu vou falar com provas. Eu não falo nada da boca para fora. Lívia você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só tá fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Isso que eu não entendo. Você não consegue enxergar isso? Está todo mundo vendo", disparou.