Fiuk e a namorada, Thaisa CarvalhoReprodução Internet

Publicado 27/09/2021 15:34

Antes de ser a namorada assumida de Fiuk, a influenciadora Thaisa Carvalho é fã do cantor e ator desde a sua estreia na televisão em 'Malhação' no ano de 2009. Na época, com 12 anos de idade, ela fazia loucuras para ficar perto do ídolo. "Comecei acompanhá-lo. Viajava, ia aos shows, aquelas loucuras de fã. Cheguei a ficar 10 horas na porta do Projac uma vez", lembra Thaisa assumindo que os dois engataram o romance pra valer após o final do 'BBB 21'.

Thaisa falou também sobre o namoro oficializado recentemente em entrevista a revista Marie Claire. "Está sendo muito gostoso, a gente está muito feliz. Me surpreendeu muito a forma como eu fui recebida pelos fãs dele. Infelizmente não dá pra agradar todo mundo, mas no geral fui muito bem recebida. Estou recebendo muito apoio, muito carinho, muita mensagem linda de pessoas que acompanham e admiram muito ele, e isso está sendo muito gratificante para mim. Estou bastante feliz", comemora.