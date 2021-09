Laura Proença - Reprodução

Laura ProençaReprodução

Publicado 27/09/2021 20:33 | Atualizado 27/09/2021 20:33

No cinema e no teatro, Gloria Pires, Susana Vieira e Patricya Travassos já brilharam em adaptações do texto de Miguel Falabella, 'A Partilha'. Mais de 30 anos após a primeira montagem, o espetáculo está de volta e desta vez on-line com Totia Meireles, Helga Nemetik, Roberta Gualda e Laura Proença.

Após anos afastadas, as quatro irmãs se reúnem no velório da mãe e no encontro, as diferentes personalidades e interesses ganham espaço entre conflitos de uma complexa relação familiar. "A profundidade da minha personagem, Selma, vai além do que ela nos mostra. Uma mulher insatisfeita com a sua vida, conservadora, ranzinza, mas que com o passar da peça você vai se apaixonando por ela , sabe? Uma personagem incrível e que eu estou amando fazer e dividir a cena com as minhas 'irmãs' maravilhosas Totia, Helga e Roberta", destaca Laura Proença.



A apresentação acontece nesta terça-feira (28), pelo Sympla, e faz parte do projeto 'Alimentando a Alma', que, uma vez por mês, revisita textos brasileiros que marcaram época.