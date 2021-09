Roseli Viana e Nego do Borel - Reprodução de internet

Roseli Viana e Nego do BorelReprodução de internet

Publicado 28/09/2021 05:00

Desde que Nego do Borel entrou em 'A Fazenda', dona Roseli, mãe do cantor, viu sua vida virar de cabeça pra baixo. Depois das ameaças que vem recebendo na internet, há pouco menos de uma semana, ela teve sua conta (@roselivianagomes) hackeada. Ela tinha cerca de 13 mil seguidores e o perfil foi criado durante a entrada de Nego no reality. A conta segue ativa, repleta de fotos dela com o filho e mensagens bonitas nos stories. Tudo para parecer o mais verossímel possível, mas é fake.



Há cinco dias, dona Roseli criou o @roselivpereira, que até o fechamento desta nota não tinha sequer cem seguidores. A coluna procurou a assessoria de Nego do Borel, que confirmou a informação.