Publicado 28/09/2021 05:00

O jeito doce de Aline Mineiro continua o mesmo, mas os cabelos... Pois é. A peoa de 'A Fazenda 13' está com o visual bem diferente do tempo em que trabalhou no 'Pânico na Band'. É que durante a pandemia, a também atriz passou por uma transição capilar. Voltar a ter o cabelo cacheados não foi fácil por conta de um trauma na adolescência. Aline sofreu bullying na escola e durante anos para se sentir aceita, alisou os fios. Mas o uso contínuo de química já na idade adulta trouxe muitos problemas capilares até que Aline resolveu cortar bem curto e deixar crescer o seu cabelo natural.