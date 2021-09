Lore Improta mostra seu parto humanizado - @renatacasalifotografia

Lore Improta mostra seu parto humanizado@renatacasalifotografia

Publicado 28/09/2021 07:26

Lore Improta resolveu abrir seu álbum de fotos e mostrar aos seus seguidores cenas do parto de Liz.

"Força, perseverança, fé. EU CONSEGUIIII!! Me sinto uma GUERREIRA! Trouxe a minha filha ao mundo da maneira que sempre sonhei. Que parto lindo, humanizado, emocionante e inesquecível! Com certeza eu não teria conseguido sem o meu marido ao meu lado @leosantana, minha família, e os melhores profissionais que eu poderia escolher. Minhas médicas @dra.maggiepereira e @drazuleicaguimaraes , minha enfermeira @deacerqueira_enf_obstetra e toda a equipe do @hospitalportugues. (Inclusive esse rapaz que me emprestou sua mão para eu apertar no momento da contração). Não existem palavras para agradecer por tanta entrega e atenção conosco. Volto depois com o meu relato de parto porque agora é hora de cuidar da minha princesa Liz (toda vez que vejo essas fotos eu choro)", escreveu na legenda das imagens.