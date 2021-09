Wesley Safadão - Reprodução/Instagram

Wesley SafadãoReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 17:07

Rio - Wesley Safadão surpreendeu seus fãs, nesta quarta-feira (29), ao compartilhar um clique tirado em estúdio de gravação. Com a publicação, o cantor sertanejo deu pistas de que prepara um novo sucesso, três meses após o lançamento de seu último disco, "WS Sem Limites", que ganhou uma versão especial no início de setembro.

fotogaleria

“Sorriso de quem tá preparando novidades!”, declarou o artista na legenda da postagem. Nos comentários, os seguidores não esconderam a animação com a possibilidade de novas músicas serem lançadas em breve. "Ansiedade já tomou conta", declarou um perfil. "Sou apaixonada", escreveu uma internauta. "Meu ídolo", acrescentou mais um fã.

Em agosto, o cantor participou do evento "Criança Esperança", da Globo, com uma apresentação especial ao lado da campeã do "BBB 21", Juliette Freire. A dupla gravou um clipe no sertão do Nordeste para a canção "Anunciação (Tu vens, tu vens)", de Alceu Valença.

Confira a publicação: